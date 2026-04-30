Девушка ударила ножом в спину жителя Апатитов за одержимость видеоиграми

В Апатитах девушка ударила ножом игромана. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Девушка ударила ножом в спину жителя Апатитов за то, что он вел образ жизни Обломова, в том числе сутками напролет пропадал в видеоиграх. Как пишет информационный портал b-port.com, дама была пьяна и устроил ссору с мужчиной. По ее словам, она толком не помнит, как в ее руках оказался кухонный нож. Уже после удара в спину она испугалась за здоровье любимого и вызвала ему скорую. Медики сообщили о ЧП в полицию, девушку задержали.

- Выяснилось, что ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности. Задержанная пояснила, что сожитель начал ее раздражать, он стал игроманом. Но винит и алкогольное опьянение. По ее словам, именно спиртное и спровоцировало ее на преступление, - сообщает издание.

Добавим, что по факту ЧП возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Любовнице грозит до двух лет колонии. Пока что ее отпустили домой под подписку о невыезде.