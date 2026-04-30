Первую 100-тонную балку смонтировали на строительстве трассы М-32 в Петербурге

Балка была установлена всего за два часа. Фото: Смольный

На севере Петербурга продолжается строительство магистрали М-32. Специалисты смонтировали первую стотонную балку пролетного строения путепровода над Приморским шоссе. Работы проходят в районе Лахта-центра, где будет построена крупная транспортная развязка.

Развязка включает в себя путепровод через железнодорожные пути Сестрорецкого направления, восемь съездов и подземный пешеходный переход. Для удобства автомобилистов и движения поездов монтажные работы проводятся ночью по согласованному графику. Первая балка была установлена всего за два часа.

- Смонтированная конструкция весит 100 тонн, ее длина составляет 43 метра. Подъем выполнили с помощью крана грузоподъемностью 600 тонн. Эту огромную машину доставляли на площадку по частям: отдельно везли гусеницы, секции стрелы и противовесы. Кран будет работать на стройке до середины июля, - сообщили в Смольном.

Общая длина путепровода составит 897 метров. Для его строительства изготовлены 233 металлические балки длиной от 8 до 12 метров и весом до 40 тонн. Возведение оставшихся конструкций над Приморским шоссе планируют завершить к середине лета.