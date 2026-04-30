Торговца суррогатным алкоголем в Петербурге оштрафовали на 450 тысяч рублей

Суд предоставил рассрочку на три года. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Калининский районный суд вынес приговор мужчине, который торговал нелегальным спиртным. Свою вину подсудимый полностью признал и раскаялся.

- Его признали виновным в незаконном обороте алкоголя, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина начал заниматься хранением и продажей этилового спирта и алкогольной продукции в октябре. Он прекрасно знал, что делать этого не имеет права - лицензии у него не было. Тем не менее, мужчина закупил 50 канистр этилового спирта общим объемом 500 литров, а также другую спиртосодержащую продукцию. Контрабандный товар он перевез на своей машине и складировал его недалеко от своего дома на Герасимовской до момента продажи.

Суд учел, что фигурант регулярно жертвует деньги в детский дом, его имущественное положение и состав семьи. В итоге подсудимого приговорили к штрафу в 450 тысяч рублей. Поскольку единовременно выплатить такую сумму он не может, суд предоставил рассрочку на три года. Выплачивать штраф мужчина будет по 12,5 тысячи рублей в месяц.