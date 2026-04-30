Имидж-эксперт Жарикова: Ограниченное количество вещей не означает однообразие

Персональный стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова поделилась с порталом b-port.com рецептом капсульного гардероба для путешествий. Суть проста: взять минимум вещей, которые легко сочетаются друг с другом. Такой подход не только экономит место в чемодане, но и позволяет одеваться осмысленно.

Главное правило эксперт сформулировала сразу:

– Капсульный гардероб — это практичное решение, которое помогает сократить багаж и при этом сохранить разнообразие образов.

За основу Жарикова предложила взять пять позиций: светлую футболку, рубашку свободного кроя, жакет или кардиган, джинсы и брюки с мягкой посадкой. Обувь – удобная, одна пара на все случаи. Дальше из этого набора собирается конструктор – как минимум семь разных комплектов: от расслабленных до деловых.

Вот как это работает: футболка + брюки – для прогулок и переездов, рубашка + брюки – собранный вариант для встреч или ужинов, рубашка + джинсы – классический повседневный стиль, джинсы + футболка + жакет – дополнительный слой добавляет образу статуса, брюки + футболка + рубашка навыпуск – облегченный сет для теплого дня, джинсы + рубашка + жакет – многослойность для прохладного вечера, брюки + футболка + рубашка + жакет – максимальная функциональность для переменчивой погоды.

Никакого однообразия при таком подходе, подчеркнула стилист. Игра фактур и длины делает свое дело: вы остаетесь стильным в любой точке маршрута, не перегружая багаж.