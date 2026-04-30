Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2026 14:34

Ветеранам Петербурга перечислили выплаты ко Дню Победы

183 тысячи человек получат до 10 тысяч рублей
Дарья ЧАУС
Ветераны получают выплаты ежегодно с 2024 года.

Ветераны получают выплаты ежегодно с 2024 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской информационно-расчетный центр Петербурга перевел ветеранам ежегодные выплаты ко Дню Победы. Средства поступят на карты или в почтовые отделения без подачи заявлений, сообщили в Комитете по социальной политике.

По 10 тысяч рублей получат инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники. По 5 тысяч – вдовы погибших фронтовиков и все, кто родился по 3 сентября 1945 года. Выплаты охватят почти 183 тысячи человек, бюджет направил на это более 1 млрд рублей.

Вице-губернатор Наталья Чечина отметила:

– Социальная поддержка ветеранов была и остается на особом контроле Правительства Санкт-Петербурга. Эта работа ведется не только в праздничные даты, а в ежедневном режиме.

Выплаты установлены на постоянной основе с 2024 года по поручению губернатора Александра Беглова. В юбилейные годы суммы увеличиваются.