Петербуржцам рассказали о главном риске застолья в майские праздники. Кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Инга Колесник предупредила о рисках употребления жирного мяса в сочетании с алкоголем на майских праздниках. По ее словам, такая комбинация может негативно сказаться на здоровье желудка и привести к обострению хронических заболеваний.

- Особенно внимательными к своему питанию должны быть люди с желчнокаменной болезнью, панкреатитом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и функциональными расстройствами, - отметила Колесник в своем интервью NEWS.ru.

Гастроэнтеролог также порекомендовала не приходить к столу голодным, начинать трапезу с овощей, избегать сочетания мяса с алкоголем и есть медленно, делая паузы. Соблюдение этих простых правил поможет избежать проблем со здоровьем и насладиться праздничными выходными.