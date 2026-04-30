Необычная работа российского художника вызвал большой скандал в 2022 году. Фото: соцсети

Скандальный арт-объект с фекалией на Марсовом поле включили в Венецианскую Биеннале. Московский художник Иван Волков анонсировал в социальных сетях, рассказав, что одна из его работ войдет в международный каталог проекта La merde, представленного в Люксембургском павильоне Венецианской биеннале. Проект посвящен исследованию стыда как социального механизма. К слову, это оказалась та самая инсталляция, что потрясла весь Петербург.

- Работу включили в международный каталог, который курирует Алин Був. Все это объединяет в себе 250 художников, - поделился Волков.

Ранее Волков создал скандальную инсталляцию в виде пятиметровой фекалии на Марсовом поле. За это его признали виновным в осквернении мест захоронения и приговорили к исправительным работам. Позже художник эмигрировал во Францию.

Венецианская биеннале вновь открыла российский павильон после 2022 года, что вызвало критику со стороны Еврокомиссии. Однако участие российских авторов в этом престижном мероприятии продолжается.