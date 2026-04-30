НовостиОбщество30 апреля 2026 18:26

Полиция Петербурга проверит, оскорблял ли начальник отдела жертву домашнего насилия

Правоохранители проверят корректна ли жалоба женщины
Маргарита СУРИНА
Полиция Петербурга проводит проверку по делу жертвы насилия.

Полиция Петербурга проверит, оскорблял ли начальник отдела жертву домашнего насилия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Ранее в СМИ прошла информация о том, что полицейские бездействовали, когда к ним за помощью обратилась женщина, которую избил бывший бойфренд. Инцидент произошел в Невском районе еще в 2024 году. По словам петербурженки, задержанного в тот же день мужчину вскоре отпустили без полноценного опроса. Ситуация дошла до суда, а женщина обнаружила, что начальник отдела полиции позволил себе нецензурно оскорбить ее - петербурженка заметили в одном из бланков МВД нецензурное слово рядом со своей фамилией.

- Эксперты подтвердили факт нанесения вреда здоровью средней тяжести. Однако из-за противоречивых показаний участников конфликта и отсутствия достаточных доказательств установить истинные обстоятельства инцидента не удалось, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Петербурга проверила действия полицейских и не обнаружила нарушений закона. Относительно некорректных формулировок в ответе на жалобу женщины будет проведена проверка.

К слову, суд встал на сторону женщину и жалобу удовлетворил.