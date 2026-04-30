Полиция Петербурга проверит, оскорблял ли начальник отдела жертву домашнего насилия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Ранее в СМИ прошла информация о том, что полицейские бездействовали, когда к ним за помощью обратилась женщина, которую избил бывший бойфренд. Инцидент произошел в Невском районе еще в 2024 году. По словам петербурженки, задержанного в тот же день мужчину вскоре отпустили без полноценного опроса. Ситуация дошла до суда, а женщина обнаружила, что начальник отдела полиции позволил себе нецензурно оскорбить ее - петербурженка заметили в одном из бланков МВД нецензурное слово рядом со своей фамилией.

- Эксперты подтвердили факт нанесения вреда здоровью средней тяжести. Однако из-за противоречивых показаний участников конфликта и отсутствия достаточных доказательств установить истинные обстоятельства инцидента не удалось, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Петербурга проверила действия полицейских и не обнаружила нарушений закона. Относительно некорректных формулировок в ответе на жалобу женщины будет проведена проверка.

К слову, суд встал на сторону женщину и жалобу удовлетворил.