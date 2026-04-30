Ясельные группы для детей до года появятся в Петербурге с 1 сентября

С 1 сентября в детских садах Петербурга появятся ясельные группы для детей до одного года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

- Сейчас в детских садах города обучаются 230 тысяч детей, из них 45 тысяч - в ясельных группах полного дня. Спрос на места для детей до двух лет вырос на 10 процентов. Впервые появились заявления от родителей на зачисление детей до года в ясли, - рассказал Александр Беглов.

По словам губернатора, для возрастной категории до года будет доступен вариант краткосрочного пребывания. Педагогический состав дошкольных учреждений полностью укомплектован. В городе достаточно мест в детских садах и яслях, хотя в некоторых районах наблюдается повышенный спрос.

Беглов также отметил, что рождение ребенка больше не является препятствием для карьеры или учёбы. Город и государство поддерживают семьи с детьми, предоставляя различные льготы и программы помощи. В Петербурге работают бесплатные пункты проката вещей для новорожденных, особое внимание уделяется студенческим семьям.

- Город помогает родителям с детским питанием, медицинским обслуживанием, колясками, кроватками и другими необходимыми вещами, - подытожил губернатор.