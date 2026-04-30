Пять современных комплекс по переработке отходов появятся в Петербурге

В Петербурге построят новые комплексы для переработки ТКО и не только. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

О планах создать пять современных комплексов переработки отходов (КПО) для Санкт-Петербургской агломерации рассказал губернатор Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78». По словам губернатора, уже введенные в эксплуатацию комплексы «Волхонка» (2024 год) и «Островский» (2023 год) могут перерабатывать 1,2 миллиона тонн мусора. Планируется, что в 2027 году начнет работу КПО «Новоселки».

- Петербург производит около 1,8 миллиона тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) ежегодно. Два комплекса в черте города занимаются обработкой и вторичной переработкой отходов без их захоронения. Будущие объекты в Ленобласти будут также принимать «хвосты» - отходы, не подлежащие переработке, - пояснил Александр Беглов.

Новые технологии позволят размещать на захоронение лишь около 30 процентов обрабатываемых ТКО. Большая часть отходов превратится в технический грунт через компостирование, а 20 процентов мусора будет переработано в альтернативное топливо. 15 процентов ТКО будут использоваться как вторичные ресурсы.

При КПО будут созданы экотехнопарки, которые будут выпускать изоляционный материал «пеностекло» из стеклянных осколков, получать сырье для новых изделий из пластика и применять другие современные методы рециклинга.