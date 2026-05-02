В Петербурге 2 мая потеплеет до +19 градусов без дождей

Ветер будет западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

В Санкт-Петербурге ожидается заметное потепление из-за влияния теплого циклона над Баренцевым морем. Как сообщают синоптики, оно придет в Северную столицу 2 мая. В городе прогнозируется небольшая облачность без осадков, а температура воздуха днем поднимется от +17 до +19 градусов. В Ленинградской области столбики термометров покажут до +22 градусов.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние теплого сектора циклона, что обеспечит рост температуры и отсутствие дождей, - сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

Ветер будет западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, вечером возможны порывы. Атмосферное давление начнет снижаться и составит около 757 миллиметров ртутного столба. В воскресенье осадков также не ожидается: ночью температура составит от +7 до +9 градусов, днем от +15 до +17 градусов.