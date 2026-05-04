Мальчик попал в больницу после тренировки на серфборде на озере в Петербурге

Пострадавшему на Среднем Суздальском озере всего 11 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Накануне, 3 мая, на Среднем Суздальском озере в Выборгском районе случилось происшествие, в результате которого пострадал 11-летний мальчик. Во время тренировки на серфборде он не смог завершить трюк, сорвался и упал в воду. Об этом сообщили в пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу.

- Пострадавшего юношу госпитализировали в больницу, - уточнили в ведомстве.

На происшествие обратили внимание следователи, начав проверку. Они запросили необходимую документацию, что может помочь установить все обстоятельства и причины инцидента. Какие именно травмы получил мальчик, пока неизвестно.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала про женщину из Приозерского района, которая в тот же день ушла на прогулку в сторону озера Большое Боровское и бесследно пропала. На ее поиски выезжали спасатели, полицейские и волонтеры поисково-спасательных отрядов.