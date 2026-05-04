Массовая драка с поножовщиной в центре Петербурга обернулась уголовным делом

Около полуночи 2 мая у дома 32 на Суворовском проспекте в Центральном районе произошла массовая драка. Отношения выясняли около десяти человек, в результате чего ножевые ранения диагностировали у двух молодых людей в возрасте 19 и 26 лет. Опасные разборки обернулись уголовным делом об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- Тогда на месте инцидента задержали несколько человек, возраст которых от 22 до 28 лет. Среди них оказались трое приезжих из Крыма, Бурятии и Волгоградской области, а также две местные девушки, - уточнили в ведомстве.

В отношении всех составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Но спустя день у дома на улице 8-я Советская по горячим следам поймали 22-летнего водителя-экспедитора. Именно его заподозрили в нанесении ножевых ранений двум участникам драки.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что все началось со словесного конфликта между двумя компаниями. Нервы крымчанина не выдержали и он два раза выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета, а задержанный молодой человек схватил нож и накинулся на обидчиков.