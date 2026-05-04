Десятиклассник на квадроцикле врезался в дерево под Петербургом

В отношении родителей несовершеннолетнего составили административные протоколы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Около полуночи 2 мая на трассе Железнодорожная станция Громово - Паромная в Приозерском районе 16-летний парень на квадроцикле потерял управление и врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- По предварительной информации, ученик 10 класса, управляя незарегистрированным транспортом, неправильно выбрал скорость, согласно дорожным и метеорологическим условиям. В результате ДТП его госпитализировали в тяжелом состоянии, - уточнили в ведомстве.

Известно, что у парня не было водительских прав. В момент аварии на нем был мотошлем, но отсутствовала мотоэкипировка. После случившегося в отдел полиции вызвали родителей школьника. В их отношении составили административные протоколы по статье об управлении транспортом водителем, не имеющим права, а также о нарушении Правил дорожного движения.