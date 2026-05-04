Геронтопсихолог Макарова объяснила доверчивость пожилых советским воспитанием

Доверие пожилых россиян к мошенникам во многом связана с особенностями их советского воспитания. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявила геронтопсихолог Елена Макарова. Эксперт пояснила, что в советский период отношения между людьми строились по принципу товарищества. Тогда было принято часто посещать соседей, отсутствовали четкие личные границы, а случаи обмана встречались крайне редко. Основные примеры мошенничества тех лет, по словам специалиста, ограничивались цыганами и финансовыми пирамидами 1990-х годов.

- Но тогда аферисты не использовали психологические уловки, - сказала Макарова.

Эксперт подчеркнула, что для своего времени подобная открытость и доверчивость была позитивной чертой. Однако в условиях современного общества такая наивность становится неактуальной и может приводить к рискам, подчеркнула психолог.

Кроме того, в советской системе воспитания, по мнению эксперта, присутствует негативный аспект. Макарова отмечает, что пожилые россияне по-прежнему руководствуются установкой «яйца курицу не учат» и поэтому чаще всего не сообщают своим младшим родственникам о том, что стали жертвами обмана. Это может приводить к занижению официальных данных о количестве пенсионеров, пострадавших от действий мошенников.