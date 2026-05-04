200 тысяч весенних цветов высадили на улицах Петербурга

Сегодня чистоту в Петербурге обеспечивают 992 дворника и 633 машины. Фото: Комитет по благоустройству

За минувшую неделю в Петербурге высадили около 200 тысяч весенних цветов, поставив красивую точку в завершении месячника по благоустройству. Яркие виолы украсили Стрелку Васильевского острова, Московскую и Красногвардейскую площади, Михайловский сквер и другие знаковые места. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

- Среди других сезонных работ, выполненых за это время, - ремонт 11 тысяч квадратных метров газонов, посадка более 1,5 тысячи деревьев и 14 тысяч кустарников, а также промывка 31 тысячи погонных метров газонных ограждений, окраска тысячи скамеек и диванов, - добавили в ведомстве.

Следили не только за весенним убранством Петербурга, но и его чистотой. За отчетный период на мойку дорог и тротуаров израсходовали 66 тысяч кубометров воды. На полигон вывезли 1,5 тысячи кубометров мусора и 2 тысячи тонн смета.