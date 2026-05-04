Петербуржец требует 3 млн рублей от больницы за несказанный диагноз ВИЧ

В Петроградский районный суд поступил иск от мужчины к одной из городских больниц. Он требует компенсировать ему моральный вред в размере 3 млн рублей - ему не сообщили о положительном результате анализа на ВИЧ.

Некоторое время назад пациенту делали операцию. Перед вмешательством у него взяли анализы, в том числе на ВИЧ-инфекцию. Мужчина выписался из больницы и жил обычной жизнью. Но через полгода ему внезапно позвонили из СПИД-центра и сообщили, что он уже поставлен на учет.

- Истец утверждает, что других случаев сдачи подобных анализов у него не было. Значит, статус выявили именно в той больнице, где он лежал. Однако о положительном результате пациенту так и не сообщили, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

