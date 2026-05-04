Прямые рейсы между Петербургом и Астаной возобновят с 3 июня

Самолеты снова начнут летать напрямую между Астаной и Петербургом с 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного аэропорта Казахстана. Прямое авиасообщение между двумя городами прервалось, но теперь его восстанавливают - пока только на летний сезон.

- Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Из Астаны самолеты будут вылетать по понедельникам, четвергам и субботам. Обратно из Петербурга - по вторникам, пятницам и воскресеньям, - следует из сообщения. Таким образом, пассажиры смогут удобно планировать поездки на выходные или на несколько дней.

Перевозить пассажиров будут современные лайнеры Airbus A319. Это надежные и комфортные самолеты для среднемагистральных перелетов.

