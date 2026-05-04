Спасатели вытащили щенка, провалившегося в люк в Лодейном Поле

Щенка подняли при помощи альпинистского снаряжения и передали хозяину.

Днем 4 мая спасатели приехали на вызов в Лодейное Поле, где их отчаянно ждала местная собака и взволнованные очевидцы. Бедолага провалилась в канализационный люк и не смогла выбраться из него самостоятельно. На помощь прибыли специалисты из Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Животное удалось вытащить при помощи альпинистского снаряжения. Спасатели извлекли его и передали хозяину, - говорится в сообщении.

История закончилась благополучно благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов. Судя по опубликованным кадрам, в люк попала не взрослая собака, а маленький щенок, которого поместили после спасения в обычную продуктовую сумку. Маленький хвостик был немного испачкан землей, но самое главное, что он остался жив.

