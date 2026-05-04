Реконструкцию моста через реку Кондегу в Ленобласти завершат до конца 2026 года

Специалисты начали заниматься устройством мостового полотна.

Реконструкцию моста через реку Кондегу в Волховском районе Ленинградской области, расположенного на 27-м километре трассы Паша - Часовенское - Кайвакса, завершат до конца 2026 года. Об этом сообщил Онлайн47. Работы на переправе уже вошли в активную фазу.

- Старый мост полностью демонтировали, возвели новые опоры, смонтировали пролетное строение. Для обеспечения объезда оборудовали объездную дорогу, а еще там переустроили освещение по временной схеме, - уточнило издание.

Специалисты также начали заниматься устройством переходных плит, мостового полотна, локальных очистных сооружений и системы водоотведения. Ожидается, что реконструкцию могут завершить в четвертом квартале 2026 года.

