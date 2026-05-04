Движение транспорта ограничили на Васильевском острове до 31 мая

До 31 май на Васильевском острове в Петербурге ввели временные ограничения движения. Причиной тому стали запланированные работы по строительству инженерных сетей. Об этом водителей предупредили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

- Движение закроют по улице Нахимова от Наличной улицы до улицы Беринга, но сохранят проезд по боковому проезду Нахимова от Наличной к Беринга, - уточнили в ГАТИ.

Однако помимо Василеостровского, ограничения не обойдут стороной Московский. Там с 5 мая по 15 июня намерены провести реконструкцию тепловых сетей. Из-за этого машины не смогут проехать по Алтайской улице от Московского проспекта до Демонстрационного проезда.

Автомобилистов призвали быть внимательнее и обращать внимание на информационные щиты. Узнать обо всех планируемых ограничения на дорогах Петербурга можно на сайте Государственной административно-технической инспекции.