НовостиЗдоровье4 мая 2026 12:53

Гериатр раскрыла рецепт здорового долголетия

Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Гериатр рассказала об искусстве жить долго и счастливо.

Рецепт здорового долголетия не такой уж и сложный, уверена главный внештатный гериатр Минздрава Нижегородской области Лидия Калинникова. По словам врача, главное на протяжении всей жизни соблюдать баланс в питании, физической активности и следить за ментальным здоровьем. В разговоре с ИА «Время Н» эксперт рассказала, что еда является основой долголетия. Естественно, питание должно быть полезным.

- В меню должны входить овощи, фрукты, цельные злаки, полезные жиры из рыб, орехов и оливкового масла, а также пища с белками. Следует избегать фастфуда и переедания. Кроме того, ключом к бодрости является движение: занятие спортом, ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы. В идеале добавить упражнения на силу для мышц и не забывать растягиваться, чтобы укрепить сердце, кости и суставы, - цитируют гериатра в издании.

Также эксперт просит нагружать и мозг: учить иностранные языки, играть на музыкальных инструментах, решать кроссворды и загадки.