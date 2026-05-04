В Кингисеппе 20-летний наркоман подсадил школьницу на вещества

Жителя Кингисеппского района будут судить за склонение девочки-подростка к употреблению наркотиков. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили в СУ СК России по Ленинградской области, 20-летний местный житель и сам давно употребляет запрещенные вещества. Он знал, что потерпевшая – школьница, и всё равно предложил ей дозу. Теперь ему вменяют пункт «а» части 3 статьи 230 УК РФ – склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетней. За это особо тяжкое преступление парню грозит до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемого уже задержали. Следователи вышли в суд с ходатайством об аресте. Параллельно СК будет разбираться, почему школьница вообще оказалась в такой компании. В ведомстве жестко обозначили позицию:

– Будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Иными словами, если выяснится, что девочка выпала из поля зрения социальных служб и полиции, отвечать придётся и чиновникам.