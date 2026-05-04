Трех дилеров с 10 килограммами наркотиков в бутылках задержали в Петербурге

Задержанные работали оптовыми курьерами в интересах целой организованной группы наркосбытчиков. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские в Выборгском районе задержали трех мужчин, которые занимались оптовой перевозкой синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль Kia остановили на улице Симонова. За рулем находился 33-летний безработный из Самары, еще двое пассажиров - оба 41 года, ранее судимые. В багажнике машины нашли 10 пластиковых бутылок объемом по 1,5 литра. Внутри был белый порошок.

- Экспертиза подтвердила, что в одной из бутылок - наркотическое средство. Общий вес изъятого превысил 10 килограммов. Остальные бутылки сейчас тоже исследуют, - уточнили в полиции.

Как выяснили оперативники, задержанные работали оптовыми курьерами в интересах целой организованной группы наркосбытчиков. Они перевозили запрещенные вещества между регионами. В отношении мужчин возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.