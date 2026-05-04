За неделю в Петербурге собрали 87 тонн опасных отходов

«Экострой» провела работы по очистке города. Фото: администрация СПб

За последнюю неделю апреля и первые дни мая городские экослужбы собрали и вывезли на утилизацию более 87 тонн опасных отходов. Об этом сообщили в Комитете по природопользованию Петербурга.

С 27 апреля по 3 мая аварийные экологические службы приняли 495 обращений от жителей. Специалисты «Экостроя» выезжали 28 раз: 23 выезда – на ртутные загрязнения, по одному – на химическое и радиационное, ещё три – на прочие. Собрали 450 кг химических и 73 кг нефтесодержащих отходов.

В Комитете по природопользованию подвели итог:

– Свыше 87 тонн опасных отходов собрали экологические службы за неделю.

Параллельно суда «Пиларна» проверяли сообщения о нефтеразливах. Пеной обработали канал Грибоедова, реку Пулковку и протоку Гребного канала. На Пулковке выставили боновые заграждения и собрали 12,5 тонн нефтеводяной смеси.

Главную массу опасных отходов принесли сами петербуржцы. Больше всего сдали старые автомобильные покрышки – 80,4 тонны. Кроме того, горожане принесли 1,9 тонны батареек и аккумуляторов, 732 кг люминесцентных ламп, 50 кг металлической ртути и загрязнённых ртутью предметов, 1,5 тонны бытовой химии, 533 кг отработанных масел и многое другое.