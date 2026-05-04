Финляндия не сбила украинские БПЛА из-за близости к границе России

Два неопознанных беспилотника в районе Виролахти заметили финские военные в ночь на 3 мая, но сбивать их не стали. Пресс-служба Оборонительных сил объяснили, почему так произошло.

Виролахти расположена прямо у границы с Россией. Дроны летали неподалеку, но их модель и происхождение определить не удалось. Судя по всему, объекты быстро покинули финское небо.

- В мирное время перехват дронов невозможен у самой границы или в воздушном пространстве другого государства. То есть, чтобы атаковать цель, финские военные могли бы нарушить границу с Россией, а на это они не пошли, - пишет издание Yle.

С марта этого года Финляндия неоднократно сообщала о появлении в своем небе украинских дронов. Беспилотники также залетали в воздушное пространство Эстонии, Литвы и Латвии. Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на встрече с правительством Украины лично поднимал вопрос о недопустимости таких инцидентов.