Психолог рассказала о причинах прокрастинации

Прокрастинация, так или иначе, может коснуться любого, кто на работе пашет как вол. Но нужно ли пугаться этого состояния и в чем настоящие причины его возникновения, - рассказала психолог Лилия Лазарева. В интервью NEWS.ru эксперт объяснила, что человек начинает прокрастинировать из-за того, что не хочет столкнуться с дискомфортом. Это может быть как осознанно, так и нет, но факт остается фактом – по итогу оттягивается решение какого-либо важного вопроса.

- Существует несколько причин возникновения прокрастинации. Одна из популярных – это нежелание сталкиваться со стрессом или напряжением при выполнении какой-либо задачи. Человек как бы уходит во внутренний саботаж. Также это является следствием появления страха сделать что-то не так, ошибиться или получить в итоге не тот результат, - цитируют психолога в издании.

Выйти из прокрастинации не так уж и сложно, считает эксперт. Нужно просто начать что-то делать, хотя бы по чуть-чуть, ведь аппетит приходит во время еды. Так что включайте силу воли!