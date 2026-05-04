НовостиПетербургская стройка4 мая 2026 15:27

Большой Смоленский мост останется разведенным до июня

Мост полностью готов к тому, чтобы пропускать суда
Маргарита СУРИНА
Большой Смоленский мост оставят разведенным на месяц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Большой Смоленский мост в Петербурге останется разведенным до июня. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении. В конце апреля полномочный представитель президента Игорь Руденя и Александр Беглов вместе с другими специалистами осмотрели мост с воды и подтвердили, что он полностью готов к тому, чтобы суда могли проходить по фарватеру Невы.

- В ближайший месяц мост будет разведен, но затем начнет работать по расписанию. Его судоходный пролет шириной 60 метров и высотой 15 метров претендует на звание самого широкого разводного пролета в Петербурге. Под ним смогут проходить небольшие суда без необходимости разведения, - рассказал Александр Беглов.

Планируется, что рабочее движение по мосту будет открыто в следующем году. Еще через год мост будет полностью интегрирован в дорожную сеть после подключения через развязки.