Большой Смоленский мост останется разведенным до июня

Большой Смоленский мост в Петербурге останется разведенным до июня. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении. В конце апреля полномочный представитель президента Игорь Руденя и Александр Беглов вместе с другими специалистами осмотрели мост с воды и подтвердили, что он полностью готов к тому, чтобы суда могли проходить по фарватеру Невы.

- В ближайший месяц мост будет разведен, но затем начнет работать по расписанию. Его судоходный пролет шириной 60 метров и высотой 15 метров претендует на звание самого широкого разводного пролета в Петербурге. Под ним смогут проходить небольшие суда без необходимости разведения, - рассказал Александр Беглов.

Планируется, что рабочее движение по мосту будет открыто в следующем году. Еще через год мост будет полностью интегрирован в дорожную сеть после подключения через развязки.