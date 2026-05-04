Буланова рассказала о подвиге своего дедушки, дошедшего до Берлина

Перед 9 Мая звезды российского шоу-бизнеса по традиции вспоминают подвиги своих предков. В частности, Татьяна Буланова, переживающая сейчас вторую волну популярности из-за любви молодежи, рассказала о своем дедушке, который брал Берлин в Великую Отечественную войну. По словам певицы, она не раз делилась с детьми историями предков, так как чтит семейные традиции.

- Мне особенно тяжело петь песни о войне, но 9 Мая приходится часто выступать на сцене. Когда пою, не могу сдержать слез. Этот праздник личный для моей семьи. Мой дедушка смог дойти до самого Берлина, прошел через всю войну. Я часто вспоминаю о нем. День Победы – священный праздник для России, он объединяет всех нас, - рассказала Татьяна Буланова в интервью Общественной Службе Новостей.

Певица добавила, что, вероятно, и в 81-ю годовщину Дня Победы она тоже будет выступать на патриотическом концерте.