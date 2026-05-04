Александр Беглов: Петербург стал лидером среди регионов России по длительности жизни

В Петербурге подвели итоги выполнения федеральной Стратегии действий в интересах старшего поколения за 2025 год. По словам губернатора Александра Беглова Санкт-Петербург стал лидером среди регионов России по продолжительности и качеству жизни пожилых людей, что способствуют развитие здравоохранения и создание условий для активного долголетия. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также в Северной столице расширили перечень мер поддержки пожилых людей. Более миллиона пожилых петербуржцев получают различные денежные выплаты. К примеру, с 2024 года выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда и ко Дню Победы стали постоянными, а в рамках программы «Серебряный возраст» улучшились возможности для лечения пожилых. Почти 4400 ветеранов сделали операции по удалению катаракты в 2025 году.

- Более 1800 человек получили слуховые аппараты в 2025 году, что вдвое больше, чем в 2024 году, - отметили в пресс-службе Смольного.

Помимо этого, стало больше творческих, познавательных, культурных и спортивных мероприятий для пожилых петербуржцев, и продолжается развитие районных «серебряных центров», а еще начались работы по созданию четырех центров городского уровня в разных районах Петербурга.

- В Петербурге работает сильное ветеранское движение. Недавно прошел 31-й съезд блокадников, собравший делегатов из города и разных стран. Всем органам власти поручено обеспечить комфортные условия для ветеранов на праздновании 81-й годовщины Великой Победы, - рассказал Александр Беглов.