В Петербурге согласовали проведение «Бессмертного полка»

В Петербурге согласовали проведение традиционного шествия «Бессмертного полка». Несмотря на недавние слухи о возможном онлайн-формате, Роспотребнадзор дал добро на организации акции к 9 Мая. Об этом сообщил «Петербургский дневник». Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности также разрешил проведение мероприятия на Невском проспекте. Марш начнется от площади Александра Невского и завершится у Дворцовой площади.

- Бессмертный полк дает сотням тысяч петербуржцев возможность выйти с портретами своих родных, пройти по главной улице города и сказать главное: мы помним, - рассказал главный редактор «Петербургского дневника» и руководитель штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Кирилл Смирнов.

Подготовка к акции ведется совместно с городскими властями, волонтерами и общественными организациями. Представители СМИ могут подать заявки на аккредитацию на шествие. Приём заявок открыт до 16:00 5 мая на официальном почтовом адресе редакции. Подробные условия опубликованы в группе «Бессмертного полка» ВКонтакте.