Желтый уровень опасности объявили в Ленобласти из-за гроз и ветра

В Ленобласти, Карелии, Новгородской, Вологодской и Псковской областях вечером 4 мая и в ночь на 5 мая прогнозируются грозы, сильные дожди и порывистый ветер до 15 м/с. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти. Из-за ухудшения погоды Гидрометцентр объявил «желтый» погодный уровень опасности для всего региона.

- 4 мая повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленобласти, также возможны происшествия на воде и аварии на железнодорожном транспорте на территории региона, - рассказали в пресс-службе ведомства.

К слову, Петербурга это не коснулось. В Северной столице 4 мая облачно с небольшим ветром и кратковременными осадками. Возможны грозы и порывистый ветер вечером, но город остается в зоне «зеленого уровня» опасности.

