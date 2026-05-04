Курьер на электросамокате влетел в 11-летнюю девочку на Комендантском проспекте

Курьер на электросамокате сбил 11-летнюю девочку в Петербурге. Инцидент произошел на тротуаре у одного из домов на Комендантском проспекте в Приморском районе 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Удар оказался таким сильным, что медики госпитализировали обоих участников специфичного ДТП. Следственный комитет по Приморскому району начал доследственную проверку.

- Следователем выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе ведомства.

