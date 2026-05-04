НовостиОбщество4 мая 2026 20:08

Курьер на электросамокате влетел в 11-летнюю девочку на Комендантском проспекте

В результате столкновения ребенка и мужчину госпитализировали
Маргарита СУРИНА
Девочку и курьера доставили в больницу.

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Курьер на электросамокате сбил 11-летнюю девочку в Петербурге. Инцидент произошел на тротуаре у одного из домов на Комендантском проспекте в Приморском районе 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Удар оказался таким сильным, что медики госпитализировали обоих участников специфичного ДТП. Следственный комитет по Приморскому району начал доследственную проверку.

- Следователем выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что самокатчик, сбивший школьника на Новоладожской улице, заплатит 700 тысяч рублей. Мальчик выходил из школы, когда на него налетел мужчина, который после аварии поспешил скрыться и даже не оказал помощь ребенку.