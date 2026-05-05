Александр Беглов: Биотехнологии - один из приоритетов научно-технологического развития Петербурга

Накануне, 4 мая, президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий в феврале этого года. Все они касались развития биоэкономики и биотехнологий. Губернатор Александр Беглов заявил, что биотехнологии - один из приоритетов научно-технологического развития Петербурга, сообщили в пресс-службе Смольного.

- Мы готовы выполнять поручение президента - развивать биоэкономику и поддерживать образовательную, научную и инновационную работу в этой отрасли, а также оказывать содействие профориентации школьников в данной сфере, - отметил Беглов.

Градоначальник уточнил, что на сегодняшний день в Петербурге действует шесть передовых инженерных школ. Они готовят востребованных специалистов в области цифрового инжиниринга, судостроения, электроники и не только. Беглов добавил, что город создаст новые ПШИ, в том числе в сфере биотехнологий.