Мощный ветер до 17 метров в секунду ожидается в Петербурге 5 мая

5 мая в Петербург пришел западный барический гребень, который на фоне растущего атмосферного давления разгонит облака и не допустит дождей. И если укрываться от осадков не придется, то от мощного ветра - да. Об изменении погоды горожан предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Северной столице ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, - уточнили спасатели.

В остальном вторник обещает быть теплым. Столбик термометра в Петербурге покажет до +17 градусов, в Ленинградской области - до +20 градусов.

Завтра, 6 мая, дожди снова обойдут Петербург стороной. Однако при этом станет немного прохладнее - столбик термометра опустится до +13 градусов.

