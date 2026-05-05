В среднем за каждый объект им платили около 5 млн рублей.

Экономическая полиция Петербурга задержала четверых представителей коммерческой компании. Среди них - 38-летний заместитель гендиректора и трое его коллег в возрасте от 38 до 50 лет. По версии следствия, они организовали схему получения коммерческого подкупа при строительстве мусороперерабатывающих заводов в рамках госзаказа.

Фигуранты за деньги обеспечивали подконтрольным подрядчикам благоприятные условия. Они способствовали увеличению объемов и стоимости строительно-монтажных работ, получая за это процент. В среднем за каждый объект им платили около 5 млн рублей. Следствие полагает, что за год им удалось «заработать» примерно 66 млн рублей.

По факту коммерческого подкупа возбуждено уголовное дело. Полицейские провели серию обысков по местам жительства фигурантов, в том числе в Москве. Все четверо мужчин признали вину в полном объеме. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

- Следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в ГСУ СК по Петербургу. Расследование продолжается, формируется доказательственная база.