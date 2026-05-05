Тело мужчины в черно-белой куртке достали под мостом Ахмата Кадырова

5 мая в Дудергофском канале, проходящем через микрорайон Балтийская жемчужина в Петербурге, обнаружили тело человека. Жуткую находку сделали мимо проходившие горожане. Они позвонили в экстренные службы, после чего на место оперативно прибыли сотрудники МЧС, ДПС и машина реанимации, сообщил 78.ru.

- Погибшим оказался мужчина. Очевидцы предположили, что им мог оказаться рыбак, - уточнил телеканал.

Труп достали из воды под мостом Ахмата Кадырова. На нем были черные штаны и черно-белая куртка. Личность мужчины пока не установили. Однако ее, как и обстоятельства трагедии, выяснят правоохранительные органы.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала про еще одно происшествие на воде. Оно случилось 5 мая на канале Грибоедова в Петербурге. Утро солнечного дня началось с того, что там в опору моста на всей скорости влетел катер.