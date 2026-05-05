Полиция будет патрулировать дома у Думской башни, где выступают уличные музыканты

Полиции Центрального района Петербурга направили указание приблизить посты и маршруты патрулирования нарядов к домам 1-3 и 4 на Думской улице. Именно там нередко выступают уличные музыканты, срывая занятия в школе имени Римского-Корсакова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь со ссылкой на ответ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти на свой запрос.

- Полиция ориентирована на недопущение выступлений музыкантов на Думской улице. Надеюсь, она будет пресекать незаконные концерты на месте, а музыканты найдут законные локации и будут радовать горожан и гостей города, не срывая уроки в старейшей музыкальной школе, - отметил Рябоконь.

Напомним, ранее к депутату парламента Петербурга обратились недовольные родители, чьим детям мешала громкая уличная музыка, гремевшая под окнами. После этого две точки на Думской исключили из перечня разрешенных мест для подобного рода выступлений.