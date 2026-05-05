Силы ПВО задействуют для обеспечения безопасности 9 Мая

Особое внимание уделят Пискаревскому кладбищу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За порядком в Петербурге на праздничных мероприятиях 8 и 9 мая будут следить силы МВД, Росгвардии и даже военные - задействуют силы противовоздушной обороны. Председатель Комитета по законности Андрей Голомбиевский представил в Смольном план обеспечения безопасности.

8 мая особое внимание уделят Пискаревскому кладбищу. Там порядок будут обеспечивать полицейские, росгвардейцы и военные ПВО. А 9 мая для гостей Парада Победы на Дворцовой площади организуют контрольно-пропускные пункты со стороны Миллионной улицы. На КПП установят 14 рамок металлодетекторов, а территорию ограничат тремя тысячами метров металлических ограждений. Прилегающие улицы перекроют.

- Во время шествия «Бессмертного полка» развернут оперативный штаб, также будут работать металлодетекторы и ПВО. С 8 утра за порядком начнут следить службы безопасности. Им помогут 284 сотрудника частных охранных предприятий и 500 добровольных дружинников, - пишет 78.ru.

Движение на улицах перекроют большегрузной техникой - она станет физическим барьером. Также будут контролировать открытие и закрытие вестибюлей метро, чтобы регулировать людские потоки. Те же меры безопасности предпримут и во время праздничного салюта.