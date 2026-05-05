Названы страны, куда осенние путевки стоит бронировать уже в мае

Чтобы долгожданный отдых оставил приятные впечатления, нужно планировать его заранее. Особенно это касается осенних поездок в Таиланд и Турцию, а также в другие азиатские страны, куда туры стоит бронировать уже в мае. Об этом NEWS.RU сообщила турагент Наталия Ансталь. А все потому, что спрос на эти направления очень высокий.

- Резервировать путевки на сентябрь, октябрь, и ноябрь, особенно если речь идет о Таиланде, Вьетнаме, включая Фукуок, и Китае, включая остров Хайнань, нужно уже сейчас, - привело издание слова Ансталь.

Турагент добавила, что в мае стоит задуматься о бронировании осенних поездок в Турцию. Если не сейчас, то в разгар бархатного сезона туда попасть будет крайне сложно. Тоже самое касается путевок в Египет и зимних - на Мальдивы.

