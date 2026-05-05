Днем 5 мая пассажиров авиарейсов Петербург - Москва предупредили о возможных задержках. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

- В ближайшие часы вероятны корректировки расписания рейсов в Москву. В воздушном пространстве столицы вводились временные ограничения ради обеспечения безопасности полетов, - говорится в сообщении.

А пока пассажирам рекомендовали внимательно следить за информацией на онлайн-табло Пулково, а также за объявлениями в терминале. Узнать ответы на вопросы по теме можно, набрав номер телефона колл-центра аэропорта: 8 812 324 30 00.

К слову, сегодня в Пулково уже вводили временные ограничения, а именно на выпуск и прием самолетов. Это произошло после того, как в Ленинградской области объявили режим воздушной опасности. Тогда вовремя не смогли отправиться в пункт назначения более 20 авиарейсов, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».