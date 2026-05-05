Житель Кузбасса пытался спасти подругу-наркоманку и получил ножом в сердце

Житель Кемерова умер, спасая подругу-наркоманку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровский районный суд рассмотрел уголовное дело, начало которому положила возникшая в одной семье ссора. Как сообщает издание VSE42.ru со ссылкой на пресс-службу райсуда, женщина приняла решение отправиться в Новосибирск, чтобы купить наркотики. Это вызвало недовольство ее сожителя.

- Мужчина отреагировал на ситуацию агрессивно: ругался, ломал мебель и разбрасывал вещи. Опасаясь за свою безопасность, женщина обратилась за помощью к бывшему парню, - рассказали в суде.

Бывший сожитель пришел на встречу пьяным. Завязалась драка. В ходе борьбы у сожителя выпал из кармана складной нож, которым воспользовался бывший ухажер, он ударил им в грудь оппоненту. Как сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, мужчина скончался на месте от полученной раны.

На суде подсудимый заявил, что действовал из опасения за свою жизнь, так как его оппонент находился в сильном алкогольном опьянении и проявлял агрессии, пытался его задушить. Однако, суд пришел к выводу, что прямой угрозы жизни в данном случае не было, а применение ножа признано избыточным и не соответствующим ситуации. Действия подсудимого квалифицировали по ч. 1 ст. 108 УК РФ, как убийство при превышении пределов необходимой обороны. В результате мужчине было назначено наказание в виде года, 6 месяцев и 15 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.