Певец Александр Маршал объяснил, что выступает на 9 Мая бесплатно из-за присяги

Маршал объяснил, почему выступает в День Победы бесплатно.

Народный артист России певец Александр Маршал отказывается от гонораров за выступления в День Победы. Рокер рассказал журналистам, что не берет плату за участие в праздничных концертах. Как сообщает издание «Абзац», со ссылкой на Маршала, это его принципиальная позиция.

- Этого не может быть по определению. Потому что я сам служил в армии три года. Принимал воинскую присягу и считаю, что она действует до конца твоих дней, - сказа журналистам Александр Маршал. - Даже если ты надел гражданскую одежду, она все равно работает. Ты поклялся этой стране, служить ей до конца.

Свое заявление Александр Маршал сделал за кулисами большого концерта «Песни Победы», который прошел в Государственном Кремлевском дворце. Выступавшая на том же концерте певица Пелагея заявила, что российская сцена испытывает дефицит современных песен о войне. При этом исполнять советские композиции, по мнению артисты – это большая ответственность.