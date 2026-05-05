Первый борщевик уничтожили в Полежаевском парке в Петербурге

Все собранные отходы вывезли для дальнейшей утилизации. Фото: Комитет по благоустройству

На территории Полежаевского парка в Петербурге уничтожили первый борщевик. Работы по борьбе против опасного сорняка начались раньше обычного из-за теплой весны. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству. Помимо садовников, в масштабном мероприятии приняли участие члены движения «Антиборщевик», «Круга Жизни», Морской технической академии и горожане.

- Выкапывание этого вредителя весной особенно эффективно. Ведь в этот момент побеги находятся в стадии активного роста, их легче удалить, а значит, можно очистить большие участки, приложив минимальные усилия, - отметили в ведомстве.

Первый борщевик успел вырасти всего до 15 сантиметров в высоту. Во время работ извлекали не только сам сорняк, но и снимали поверхностный слой почвы вокруг него. Это сделали для удаления запаса семян. Все собранные отходы вывезли для дальнейшей утилизации.

