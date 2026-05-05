Карельский Хатико два года ждет трассы в Петрозаводске своего хозяина

Жители Петрозаводска обеспокоены судьбой собаки, которая часами неподвижно стоит у оживленной трассы. Пес регулярно появляется на одном и том же месте у кольцевой дороги, пишет «Карелинформ».

Очевидцы говорят, что животное не уходит даже в дождь и холод. Многие переживают, не нужна ли ему помощь. Некоторые горожане признаются, что наблюдают за псом уже второй год.

- Смотреть, как он перебегает дорогу по оживленному кольцу, честно говоря, жутко, - пишут в соцсетях. Люди боятся, что в любой момент животное могут сбить машины.

При этом часть горожан уверяет, что пес не брошен. По их словам, он живет в гаражном кооперативе, у него есть будка. Собаку кормят каждый день, но только по будням. А в выходные и праздники делать это некому.

Зачем пес подолгу стоит у дороги - загадка. Одни шутят, называя его «собакой-ждуном». Другие считают, что он просто охраняет свою территорию. Тем не менее, большинство обеспокоены судьбой животного.