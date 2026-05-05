Наиболее активными пользователями оказались респонденты младше 35 процентов. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Каждый шестой петербуржец пожалел, что попросил совета у нейросети, решая личные проблемы. Об этом сообщил Онлайн47 со ссылкой на результаты исследования SuperJob.

- Выяснилось, что женщины чаще мужчин просили о помощи искусственный интеллект - 52 процента против 44 процентов. Наиболее активными пользователями оказались респонденты младше 35 лет, их доля составила 64 процента, - уточнило издание.

Интересно, что 60 процентов опрошенных, которые получили рекомендации от нейросети, следовали им. 44 процента заявили, что не пожалели о принятых решениях, опираясь на искусственный интеллект. Однако 16 процентов остались недовольными. При этим жалели в основном женщины - 18 процентов, доля мужчин, разделяющих их настроения, составила всего 14 процентов.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что известно об ограничении Интернета 9 Мая в Петербурге.