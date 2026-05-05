Более 1,1 млн человек примут участие в Бессмертном полку в Петербурге в 2026 году

9 мая в Петербурге могут также временно ограничить работу мобильного интернета.

9 мая в честь Дня Победы в центре Петербурге пройдет «Бессмертный полк». В шествии примут участие более 1 миллиона 100 тысяч человек. То есть примерно столько же, сколько в 2025 году. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин. Ради обеспечения безопасности горожанам запретили приносить пауэрбанки, а еще могут временно ограничить работу мобильного интернета.

- Все будет зависеть от складывающейся обстановки. Но, скорее всего, в период проведения мероприятий 9 мая - да (ограничат мобильный Интернет. - Прим.ред.), - уточнил Равин.

Соответствующее решение примут накануне. Но без связи никто не останется, поскольку в таких случаях продолжат работать общедоступные бесплатные точки Wi-Fi. Выбрать удобную для себя локацию заранее можно при помощи интерактивной карты.