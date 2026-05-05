Проститутка украла 223 тысячи рублей у спящего клиента в Петербурге

Приморский районный суд вынес приговор женщины, похитившей деньги у клиента интим-салона, пока тот спал. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина приехал в Петербург отдыхать с друзьями. После нескольких банок пива он решил посетить притон в одном из домов на Приморском проспекте. Там он выбрал девушку, оплатил час и купил бутылку водки. Выпив около пяти стопок, мужчина продлил время, так как интимные услуги ему оказать не успели.

Однако выпитый алкоголь дал о себе знать, и мужчину склонило в сон. Когда он открыл глаза, в комнате уже были две девушки. Одна взяла его телефон и стала что-то делать с приложением банка, а вторая отвлекала его. Мужчина окончательно потерял сознание. Очнулся он уже дома.

- Супруга заметила списания крупных сумм и потребовала объяснений. Так и вскрылась неверность мужа и исчезновение 223 тысяч рублей, - поясняется в сообщении.

Для мужчины это большие деньги: он зарабатывает 100 тысяч в месяц, у него двое маленьких детей. Суд учел, что у самой сотрудницы интим-салона тоже есть малолетний ребенок и пожилые родители на иждивении. Вину она признала, ущерб возместила полностью и принесла извинения. Ей дали один год условно с испытательным сроком один год.