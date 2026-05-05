Мошенники стали расклеивать фальшивые QR-коды на электросамокатах в Петербурге

Перед арендой проверяйте, не наклеен ли подозрительный стикер поверх настоящего кода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге аферисты придумали новую схему обмана. Они клеят на электросамокаты и велосипеды наклейки с поддельными QR-кодами. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

- Если человек отсканирует такой код, он попадет на сайт-подделку, который очень похож на страницу аренды. Там мошенники попросят ввести данные банковской карты якобы для оплаты поездки. На самом деле деньги уйдут прямо аферистам, - объяснили в полиции.

Полиция советует горожанам быть внимательными. Пользуйтесь только официальными приложениями кикшеринговых компаний. Перед арендой проверяйте, не наклеен ли подозрительный стикер поверх настоящего кода. И главное: никогда не переходите по неизвестным ссылкам и не вводите данные карты на сторонних сайтах. Лучше потратить лишнюю минуту на проверку, чем лишиться всех денег на счете.