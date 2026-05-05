500 тысяч кубометров воды потратили на уборку улиц Петербурга с начала весны

С начала сезона коммунальные службы Петербурга использовали для уборки улиц полмиллиона кубометров воды. По сравнению с прошлыми годами на ту же дату в 2026 году потрачено примерно на 100 тысяч кубометров больше, сообщили в Комитете по благоустройству.

- Весной предприятия всегда стремятся быстро очистить дороги от пыли и грязи, скопившихся за зиму. Но в этом году скорость уборки выросла, - пояснили в пресс-службе Комитета.

Причин две: во-первых, совершенствуется логистика и мониторинг. Во-вторых - погода. Теплая весна позволила рано переустановить оборудование на спецтехнике. Уже к началу марта многие машины вышли не с плугами и пескоразбрасывателями, а с бочками для воды.

Осадков было мало, асфальт подолгу оставался сухим. Чтобы добиться свежести дорог и воздуха, расход воды увеличили. Результат, по оценке чиновников, заметен: пыли на улицах после зимы стало значительно меньше.